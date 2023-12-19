Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. В числе тех, кто против, были США, Украина, Британия, Германия. Россия, Китай, Израиль оказались в числе голосовавших за документ.

Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Документ "решительно осуждает" инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия может быть привлечена к ответственности за войну в Украине.

Речь идет о резолюции по созданию международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков.

Также Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Резолюция была принята подавляющим большинством голосов. Она призывает к "немедленному, постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня", которое приведет к "концу войны" в секторе Газа. Также резолюция требует предоставление доступа населению сектора Газа к жизненно важным товарам и услугам.