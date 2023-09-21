Дипломаты, приехавшие в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, днем встречаются с мировыми лидерами, а ночью - с высококлассными проститутками.

Об этом сообщают источники New York Post.

Как рассказали источники газеты, чтобы удовлетворить спрос, в Нью-Йорк прибыли дорогостоящие эскортницы из американского Лас–Вегаса и Европы.

"Бизнес вырос на 20-25%", — сказал источник из полусвета, знакомый с секс-саммитами.

"Девушки прилетают из Вегаса и Европы... Это похоже на съезд проституток", – добавил он.

Инсайдер также рассказал некоторые детали об эротических помощницах и их международных клиентах.

"Они ездят в отели, потому что не могут пойти в резиденции или посольства", - сообщил он, отметив, что роскошные жрицы любви "зарабатывают от 3000 до 5000 долларов" за один сеанс интима.

Источник также заметил, что некоторые "дипломаты сходят с ума, потому что их там настолько подавляют… у них нет таких девушек".

Ранее зимой мы писали, что в Давосе накануне экономического форума забронировали всех проституток.

А весной рассказывали, что в Киеве накрыли целую сеть оказания сексуальных услуг.