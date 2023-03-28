В Киеве накрыли сеть оказания сексуальных услуг. Семеро мужчин занимались сутенерством, вовлекая женщин в занятие проституцией на территории столицы и Киевской области.

Об этом сообщает прокуратура.

"Бизнес" был запущен жителем Киева в мае 2022 года. К нему он привлек еще шестерых мужчин. Женщин привлекали через рекламные объявления. Услуги предоставляли в арендованных квартирах или с выездом по месту.

В организации работало от 25 до 30 женщин, стоимость услуг которых составляла от 1000 до 5000 гривен в час. Прибыль делили пополам.

Напомним, что в начале февраля замглавы Департамента миграционной полиции Киева арестовали по делу о "крышевании" проституции. Полицейский возглавлял деятельность группировки, в которую также входили трое вербовщиков женщин, которых привлекали к эскорту. По данным СБУ, ежемесячно "доходы" организаторов нелегального бизнеса составляли более 50 млн грн.

Всего были задержаны заместитель начальника департамента, руководитель отдела профильного подразделения столичной полиции и еще двенадцать участников группировки. Всего подозрения получили более 20 человек, было проведено более 30 обысков.