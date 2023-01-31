Президент и владелец футбольного клуба "Монца" и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони после победы в матче с "Ювентусом" рассказал, что футболисты напомнили ему об обещании в случае победы над топ-клубом чемпионата Италии привезти к раздевалке автобус с проститутками.

"Они просят меня сдержать обещание, я получил сотню телефонных звонков", - приводит слова Берлускони Сalciomercato.com.

Известно, что "Монца" обыграла "Ювентус" в матче 20-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась на стадионе в Турине и завершилась со счётом 2:0.

Команда Берлускони набрала 25 очков и обошла "Ювентус" в турнирной таблице Серии А, поднявшись на 11-ю строчку. В активе туринцев по-прежнему 23 очка.

"Ювентус" был лишен 15 очков в текущем розыгрыше турнира из-за финансовых махинаций в деятельности клуба.

Ранее мы писали, что бывший премьер Италии Сильвио Берлускони в 85 лет завел TikTok и признался, что завидует молодежи.

Также "Страна" рассказывала, что участница секс-вечеринок у Сильвио Берлускони умерла, отравившись изотопом кобальта. При этом сам Берлускони заявил, что не знал ее и никогда с ней не разговаривал.