США в конце декабря объявят новый пакет помощи Украине, но он будет последним.

Об этом сообщил Белый дом.

"США все еще планируют выделить еще один пакет военной помощи Украине в конце этого месяца. Но он может быть последним, пока Конгресс не примет решение об увеличении финансирования: после этого у нас не будет больше полномочий на пополнение бюджета", - заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Предыдущий пакет на 200 миллионов долларов Джо Байден выделил во время визита Владимира Зеленского в США.

Между тем война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.