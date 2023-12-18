Новый и последний пакет военной помощи для Украины объявят США в конце декабря
США в конце декабря объявят новый пакет помощи Украине, но он будет последним.
Об этом сообщил Белый дом.
"США все еще планируют выделить еще один пакет военной помощи Украине в конце этого месяца. Но он может быть последним, пока Конгресс не примет решение об увеличении финансирования: после этого у нас не будет больше полномочий на пополнение бюджета", - заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Предыдущий пакет на 200 миллионов долларов Джо Байден выделил во время визита Владимира Зеленского в США.
Между тем война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.
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