В Минобороны Украины опровергли информацию о планах призвать в армию украинцев за границей, о чем ранее написали немецкие СМИ со ссылкой на слова министра обороны Рустема Умерова.

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк заявил, что Bild "сместил акцент" в словах министра Умерова.

По его словам, министр "в целом говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".

А никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за рубежа, по его словам, на повестке дня нет.

Ранее СМИ писали не только об этом, но приводили цитату Рустема Умерова, намекающую на возможность санкций для годных к военной службе украинцев, которые откажутся от мобилизации. "Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно", — привели цитату журналисты.

Ранее мы писали о том, что в интервью Рустем Умеров сказал, что Крым может быть освобожден в следующем году.

Также мы писали, что Минобороны Украины опровергло фейк о якобы американском гражданстве детей министра обороны.