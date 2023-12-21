Министр обороны Рустем Умеров считает, что Крым может быть освобожден в следующем году.

Об этом он заявил в интервью немецким СМИ.

"Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель", - сказал Рустем Умеров.

Напомним, что также он рассказал немецким журналистам о планах призвать в армию украинских мужчин, живущих за границей. По его словм, все мужчины призывного возраста от 25 до 60 лет должны получить приглашение явиться в пункты комплектования ВСУ.

"Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно", - сказал министр в интервью для WELT TV, Bild и Politico.

Ранее Рустем Умеров также сообщал, что Украина готовит на следующий год "наработки", которые вынудят Россию уйти из Крыма.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Сильные бои происходят в районе Новомихайловки - к югу от Марьинки. Россияне продолжают продвигаться к западу и юго-западу от Бахмута, пытаясь создать предпосылки для наступления на Часов Яр. Авдеевский коксохимзавод полностью разбит из-за обстрелов и как промышленное предприятие не подлежит восстановлению.

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