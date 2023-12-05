Украинские военные будут способны уничтожить Крымский мост, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие Taurus.

Об этом пишет бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в статье для газеты Foreign Affairs.

При этом отставной генерал называет возведение этого моста частью стратегии Москвы по доминированию в Украине и регионе Чёрного моря. Его уничтожение может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в боевых действиях в целом.

По словам генерала, чтобы окончательно вывести из строя мост, необходим массированный удар мощными ракетами - либо в нескольких местах конструкции, либо точно в одну точку.

"До тех пор, пока союзники Украины не предоставят… высокоточное оружие для разрушения бункеров - и в большом количестве, - мост, скорее всего, будет продолжать служить российским военным усилиям", - резюмирует Ходжес.

Статью Ходжеса прокомментировал военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

"Именно по этой причине США и Германия молчаливо согласились не передавать это оружие Украине", - написал он в Х.

Как известно, Берлин так и не принял решения о передаче Украине Taurus.

Напомним, Вашингтон передал Киеву ограниченную партию ATACMS с урезанной дальностью 160 километров, что недостаточно для удара по российскому мосту в Крым.