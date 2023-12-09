Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что Украина готовит на следующий год "наработки", которые вынудят Россию уйти из Крыма.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Мы показали всему миру, что мы можем преуспевать. Несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота, мы заставили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие возможности для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма", - сказал министр.

Что именно готовится, он не уточнил.

Ранее бывший американский генерал Бен Ходжес заявлял, что ключ к возвращению Крыма - уничтожение Керченского моста, но для этого Запад не предоставил ракеты.

Напомним, накануне Умеров заявил, что у руководства Украины есть план войны на 2024 год.

Война в Украине идет уже 654-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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