За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 13 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении нашими защитниками были отбиты 24 атаки в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области

На Шахтерском и Запорожском направлениях силы обороны отразили все атаки врага.

На Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 станции РЭБ противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Напомним, командующий Александр Тарнавский заявил, что россияне продолжают активные штурмовые действия, наибольшее количество боев - возле Авдеевки и Марьинки.

Война в Украине идет уже 654-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.