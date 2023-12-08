Армия РФ за минувшие сутки сбросила более 40 авиабомб в Донецкой области. Об этом сообщает командующий Александр Тарнавский.

Россияне продолжают активные штурмовые действия, наибольшее количество боев - возле Авдеевки и Марьинки.

Пехота штурмует при поддержке бронетехники.

"В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 24 авиаудара, провел 56 боевых столкновений и совершил 648 артобстрелов", - написал он.

Также Тарнавский сообщил, что общие потери РФ составили 466 человек.

Уничтожены 20 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 11 ББМ, 1 артсистему, 4 автомобиля. Также был уничтожен 1 склад боеприпасов. Еще 17 единиц техники врага повреждены.

В конце ноября сообщалось, что РФ стала применять меньше техники из-за обильных дождей. Видимо, земля в регионе уже подмерзла. К слову, сейчас в Авдеевке -2 и идет снег.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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