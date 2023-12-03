Применение россиянами корректируемых авиабомб (КАБ) стало реальной проблемой.

Об этом заявил в воскресенье, 3 декабря, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Вчера, по его словам, по украинским позициям этих бомб было запущено особенно много.

"КАБ летит неточно, но это 500-килограммовая бомба. Взрывчатки там очень много, и они берут массированными ударами. Были уже и около ста за сутки показатели сброса бомб по линии фронта. Поэтому это реальная проблема. Это месседж и западным партнерам, что нам нужно оружие, дальнобойные системы противовоздушной обороны и как можно быстрее истребители F-16, которые могли бы противостоять российским самолетам", - сказал Игнат.

Отметим, что одной из современных российских бомб является КАБ-500С. Буква С означает наведение с помощью спутниковых систем. Она может применяться со всех типов существующих и перспективных российских бомбардировщиков и тяжелых истребителей.

Боевая часть КАБ-500С оснащена контактным взрывателем с тремя видами замедления, что позволяет настраивать бомбу на взрыв непосредственно при контакте с целью или с некоторой задержкой, после проникновения внутрь объекта.

Также бомба имеет систему управления, основным элементом которой является приемоиндикатор навигационных систем. Он принимает сигналы спутниковых навигационных систем, обрабатывает поступающую информацию и выдает данные о необходимых поправках к траектории полета бомбы.

Ранее спикер ВС ВСУ уже говорил, что истребители F-16 существенно изменят ход войны, поскольку могут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, а также защитить небо от ракет и дронов.

В свою очередь главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что самолеты F-16 к моменту получения Украиной уже не будут так эффективны, как раньше. По его словам, РФ модернизировала систему ПВО С-400, и теперь ее ракеты способны долетать за пределы Днепра.