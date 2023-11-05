За сутки россияне сбросили более 50 управляемых авиабомб по правому берегу Херсонской области. Разрушено учебное заведение. Обстановка остается напряжений.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин показал видео разрушенной ударом авиабомбы школы в Дарьевской общине.

"На видео – руины, которые недавно были школой в Дарьевской общине. Ночью на образовательное заведение российская армия сбросила управляемую авиационную бомбу. Пострадавших среди местных жителей нет", - написал Прокудин.

Вчера сообщали, что за сутки россияне ударили по Херсонской области около сотни раз, есть раненые.

В результате удара по 128-й бригаде погибли 28 военных, 53 ранены. Об этом сообщил экс-глава Запорожской ОГА, нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Появилось видео предположительного удара по военным 128-й штурмовой бригады ВСУ. На обнародованных кадрах видно, что российские оккупанты длительное время наблюдали за перемещением украинских военных с БпЛА в воздухе. Когда они собрались на награждение, то нанесли ракетный удар прямо по скоплению людей.

Война в Украине идет уже 620-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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