Министерство обороны Украины опровергло информацию, что у детей министра обороны Рустема Умерова американское гражданство.

Соответствующую информацию с утра распространили телеграм-каналы со ссылкой на декларацию министра.

При этом Минобороны подтверждает, что вся семья Умерова, включая детей, живет в США. Заявляется, что она "была вынуждена" уехать туда в 2016 году из-за покушений и угроз вследствие деятельности Умерова по деоккупации Крыма.

Минобороны отмечает, что дети министра - украинские граждане, но паспорта получили в посольстве Украины в США, что и было отражено в декларации министра.

Напомним, что ранее Рустем Умеров заявлял, что украинцев, проживающих за границей, хотят мобилизовать в армию. Об этом он сказал в интервью немецким изданиям.

Также в интервью для немецких журналистов министр обороны сказал, что Крым может быть освобожден в следующем году.

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