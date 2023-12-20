Украина должна мобилизовать максимально возможное число людей - в том числе женщин и тех, кто уехал за границу.

Так считает экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Им придется улучшить систему призыва, чтобы довести численность до максимума возможного. Просто сейчас у них слишком много мужчин и женщин призывного возраста, слоняющихся по Украине. А они должны быть в армии. И еще тысячи украинцев, мужчин призывного возраста, осели тут, в Германии, Польше, Румынии", - заявил генерал.

Касательно наращивания военного производства в условиях постоянных бомбардировок он предложил взять пример с гитлеровской Германии времен Второй мировой.

"Во время войны вполне можно увеличить производство. Даже когда на ваши города падает шквал российских ракет. Просто подумайте, что Германия сделала в 1944 году. Пик производства самолетов для Люфтваффе пришелся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких городов ВВС Британии и США", - отметил Ходжес.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский допустил снижение возрастной планки мобилизации с 27 до 25 лет.

Подробнее пресс-конференцию президента мы разбирали в отдельном материале.