Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщает, что Украина увеличит производство FPV-дронов.

По данным ведомства, в декабре их производство достигло 50 тысяч единиц в месяц (это 600 тысяч в год).

Дополнительно в следующем году, как ожидается, будет возможность производить более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью свыше 1000 км.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что Украина в следующем году произведет миллион дронов. Без уточнения, каких именно.

Ранее заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что Украина будет компенсировать дефицит артиллерийских снарядов производством дронов. Также будет наращиваться и собственное производство боеприпасов.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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