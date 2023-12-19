В 2024 году Украина произведёт миллион военных дронов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции в Киеве.

Ранее заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью ВВС заявил, что Украина компенсирует дефицит артиллерийских снарядов производством беспилотников.

"Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине было принято решение решать эти вопросы путём создания мощного производства БПЛА", - сказал Гаврилюк.

Как мы сообщали, в настоящее время военные на передовой испытывают нехватку ударных БПлА и вынуждены расходовать их экономно.

"На приоритетных участках линии фронта у нас соотношение следующее: один наш беспилотник на пять-семь беспилотников противника", - рассказал командир одного из подразделений.

Накануне, в Украине показали первые дальнобойные дроны-камикадзе AQ 400 Scythe собственного производства. Сообщается, что к настоящему времени выпускается около 100 единиц AQ 400 Scythe в месяц, но в перспективе планируется увеличить выпуск этих БПЛА до 500 единиц.