В Украине презентовали первую партию дронов-камикадзе AQ 400 Scythe украинского производства. Сообщается, что они уже поступили на вооружение ВСУ.

Фото образцов вооружения публикует компания-производитель Terminal Autonomy, ранее известная как стартап One Way Aerospace, в сообществе LinkedIn.

Дрон способен доставлять 32 кило боевой части на расстояние до 750 км, либо до 70 кг при сокращении дальности полета.

Сообщается, что к настоящему времени производится около 100 единиц AQ 400 Scythe в месяц, но в перспективе планируется увеличить выпуск этих БПЛА до 500 единиц.

Ранее журналист The Times показал видео с секретной базы ВСУ, где были морские беспилотники и неизвестные дроны. В кадр попала большая партия морских дронов Magura V5.

Мы также сообщали, что ВСУ используют около 70 модификаций дронов.

"В ноябре нам удалось направить в войска больше БПЛА, чем в прошлом месяце. Недавно мы получили дополнительный ресурс на закупку. Поэтому в декабре ВСУ получат уже в разы больше беспилотников. Надеюсь, картина на поле боя изменится", - рассказал замминистра обороны Иван Гаврилюк.