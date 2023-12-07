Россияне обогнали Украину по количеству дронов в разы, поскольку их производство находится под личным контролем Путина.

Об этом сказала волонтер Мария Берлинская.

"Мы бездарно потеряли время, и если раньше был паритет, то сейчас россияне обогнали нас в разы. Когда они отработают системы автоматического управления дронами, на нас будет лететь рой из тысячи беспилотников и мы будем отступать на десятки километров за считанные недели", – сказала она.

Также она заявила, что "сейчас уже даже не патовая ситуация на шахматной доске, а момент проигрыша. Я верю, что наши люди достаточно взрослые, чтобы им сказали правду. И эта правда должна звучать от верховного главнокомандующего".

"Там, где нет дронов, расходным материалом становятся люди. Мы зашли в момент, когда у нас заканчиваются люди. И если у нас люди закончатся, если мы их не сохраним за счет технологий, нам придется садиться за стол переговоров раньше или позже. Для нас это значит поражение", - заявила Берлинская.

Ранее мы писали о том, что производство снарядов 155 калибра в Украине начнется не раньше чем через два года.

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