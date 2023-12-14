У армии РФ в 5-7 раз больше дронов, чем у ВСУ.

Об этом заявил командир роты "Ахиллес" 92-й отдельной аэромобильной бригады Юрий Федоренко в комментарии "Суспильному".

"На приоритетных участках линии фронта у нас соотношение следующее: один наш беспилотник на пять-семь беспилотников противника", - сказал Федоренко.

Из-за этого ВСУ вынуждены более осторожно использовать свои дроны, только когда уже есть цель. А россияне имеют "привилегию работать последовательно", и постоянно держать дроны в воздухе.

Ранее мы писали о том, волонтер сообщила, что россияне в разы обогнали Украину по количеству беспилотников.

А также, что ВСУ используют около 70 модификаций дронов.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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