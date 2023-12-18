В Воздушных силах предупредили, что РФ накапливает ракеты разных типов для новых ударов по Украине
Россия накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине. Также у РФ еще много дронов-камикадзе.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Отвечая на вопрос, есть ли признаки того, что россияне готовятся к очередному массированному удару по Украине, Игнат отметил, что выяснить замыслы противника не так просто.
"Мы понимаем, что враг накапливает определенные средства. Это крылатые ракеты, в частности. Баллистические ракеты, имею в виду "Искандер-М". В конце концов, такие вещи, которые происходили в последнее время, мы не впервые переживаем", - сказал спикер.
По его словам, по сравнению с осенью этого года, летом было более "жарко" в контексте российских атак.
"Потому что мы видели летом и "Кинжалы", и крылатые ракеты, и баллистические, и дроны. Сейчас враг начал применять ракеты воздушного базирования: Х-101, Х-555. Ну и увидели мы уже и "Искандеры ", и ракеты С-400, примененные в атаках на Киев", - добавил Игнат.
Также, по словам спикера ВС ВСУ, сейчас у россиян достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно по разным направлениям.
Напомним, сегодня ночью силы ПВО сбили все пять беспилотников "Шахед", атаковавших Украину.
А накануне ВСУ сбили все 20 запущенных "Шахедов" и ракету Х-59.
Ранее мы писали, что во время недавней атаки по Киеву силы ПВО сбили одну российскую ракету "Кинжал".