Россия накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине. Также у РФ еще много дронов-камикадзе.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, есть ли признаки того, что россияне готовятся к очередному массированному удару по Украине, Игнат отметил, что выяснить замыслы противника не так просто.

"Мы понимаем, что враг накапливает определенные средства. Это крылатые ракеты, в частности. Баллистические ракеты, имею в виду "Искандер-М". В конце концов, такие вещи, которые происходили в последнее время, мы не впервые переживаем", - сказал спикер.

По его словам, по сравнению с осенью этого года, летом было более "жарко" в контексте российских атак.

"Потому что мы видели летом и "Кинжалы", и крылатые ракеты, и баллистические, и дроны. Сейчас враг начал применять ракеты воздушного базирования: Х-101, Х-555. Ну и увидели мы уже и "Искандеры ", и ракеты С-400, примененные в атаках на Киев", - добавил Игнат.

Также, по словам спикера ВС ВСУ, сейчас у россиян достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно по разным направлениям.

Напомним, сегодня ночью силы ПВО сбили все пять беспилотников "Шахед", атаковавших Украину.

А накануне ВСУ сбили все 20 запущенных "Шахедов" и ракету Х-59.

Ранее мы писали, что во время недавней атаки по Киеву силы ПВО сбили одну российскую ракету "Кинжал".