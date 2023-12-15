В сети появилось видео момента обстрела Киева в среду, 13 декабря.

Соответствующие кадры публикуют телеграм-каналы.

На видео можно услышать громкий взрыв и звуки бьющегося стекла, а также включение сигнализации у припаркованных авто.

Напомним, накануне обломки сбитой баллистической ракеты упали во двор многоэтажки в Днепровском районе столицы. Пострадали 53 мирных жителя. 20 из них были госпитализированы, в том числе двое детей. У остальных пострадавших - ссадины, ожоги и другие травмы. Ещё у как минимум восьми горожан зафиксирована острая психическая реакция на стресс.

Мы публиковали фото из Днепровского района столицы, где обломки ракет попали по многоэтажному жилому дому. На снимках видна большая воронка во дворе многоэтажки.

Также в Киеве после ракетного удара РФ затопило подвал дома и подземный переход. Из-за падения обломков ракет была повреждены трубы водоснабжения.

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