Из-за ракетного удара 13 декабря по Киеву в Днепровском районе 35 частных домов остались без света. Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщает начальник КГГА Сергей Попко.

"В результате ракетного удара в Днепровском районе 35 частных домов без света из-за повреждений линий электропередач обломками ракет. Аварийные бригады ДТЭК планируют возобновить электроснабжение до 14-00" - говорится в сообщении.

Напомним, что ночью РФ выпустила 10 ракет по Киеву, пострадала больница и жилой дом. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице, сообщил мэр Кличко.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

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