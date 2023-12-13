Ночью 13 декабря РФ ударила ракетами по Киеву.

Воздушные силы заявляют, что сбили все десять запущенных РФ баллистических ракет. При этом есть существенные последствия от падения обломков.

Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице, сообщил мэр Кличко.

В Днепровском районе пострадала детская больница. Там вылетели окна, на территории учреждения воронка.

Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. Горели стоящие рядом автомобили. Поврежден фасад здания и балкон на шестом этаже.

В этом же районе обломки повредили водопроводную сеть. Начались перебои с водой, но их уже устранили.

Обломки упали и на открытой территории Деснянского района.

В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом.

Еще кадры, снятые у жилого дома в Киеве, куда сегодня ночью попали обломки ракеты.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

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