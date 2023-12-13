Ночная атака РФ, 13 декабря, была направлена по объектам инфраструктуры и осуществлялась под прикрытием тумана.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

"В преддверии вечерняя атака вражескими ударными дронами, выпущенными из временно оккупированного Крыма по Одесщине, была направлена по объектам гражданской инфраструктуры региона. Под прикрытием густого тумана, дроны заходили на удар, как с акватории Черного моря, так и по направлению временно оккупированной Херсонщины", - сказано в сообщении.

Один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар.

Два сотрудника получили ранения, они госпитализированы. Разрушен ангар, повреждены 11 автомобилей, из них три выгорели дотла.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено здание припортовой инфраструктуры.

Сегодня сообщали, что ночью 13 декабря силы РФ атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами. Большая часть "Shahed-136/131" этой ночью была сбита в Одесской области.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.