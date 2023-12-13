Ночью 13 декабря силы РФ атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами. Большая часть "Shahed-136/131" этой ночью была сбита в Одесской области.

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

"Шахеды" были запущены из района Балаклавы в Крыму. Все десять – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

В Одессе власти еще вчера вечером подтвердили прилет. Позже мэр города Геннадий Труханов заявил о попадании по коммунальному транспортному предприятию.

Также о сбитии одного дрона заявляли власти Хмельницкой области.

Сегодня в 03:00 россияне выпустили 10 ракет по Киеву.

"Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

Сегодня РФ ударила ракетами по Киеву. Воздушные силы заявляют, что сбили все десять запущенных РФ баллистических ракет. При этом есть существенные последствия от падения обломков.

Силами ПВО 12 декабря было уничтожено девять из 15 беспилотников. Позже стало известно, что в Одесской области ночью сбили два "Шахеда". Повреждены административное и техническое здания спортивного учреждения.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

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