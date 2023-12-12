В Одесской области ночью сбили два "Шахеда". Повреждены административное и техническое здания спортивного учреждения.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили два "Шахеда", - написал он.

Люди не пострадали.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что сегодня ночью российские войска снова атаковали Украину. Силами ПВО было уничтожено девять из 15 "Шахедов". Также вечером 11 декабря зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее мы писали, что вчера по Киевской области наносился удар из восьми баллистических ракет. Все ракеты были сбиты.

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.