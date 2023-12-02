Россияне ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Есть попадание в объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Российские террористы ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили 10 "шахедов", — написал Кипер.

Он указал, что произошло попадание в объект инфраструктуры.

"Вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный спасателями. Жертв и пострадавших нет", — сообщил Олег Кипер.

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