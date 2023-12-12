Сегодня ночью российские войска снова атаковали Украину беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма. Силами ПВО было уничтожено девять из 15 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Всего зафиксированы пуски 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131", девять из которых были уничтожены в различных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, вечером 11 декабря зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.

Напомним, вчера по Киевской области наносился удар из восьми баллистических ракет. Все ракеты были сбиты.

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. С целью блокирования Купянска россияне пытаются захватить Синьковку. На Лиманском направлении РФ стремится вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

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