Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему в Киеве объявили воздушную тревогу уже после первых взрывов.

По его словам, баллистические ракеты летят очень быстро, и у сил противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу и ликвидировать вражеские цели.

Об этом спикер ВС ВСУ сообщил в эфире телемарафона.

"Вы знаете, что такое баллистика, поэтому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не впервые, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально - считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить", - объяснил Игнат.

По его словам, этой ночью россияне запустили баллистические ракеты с северного направления - вероятно, с территории Брянской области.

Напомним, ночью силы ПВО уничтожили все восемь ракет, выпущенных РФ по Киеву и Киевской области.

В Дарницком районе столицы обломки сбитой ракеты упали на частный дом, ранен мужчина.

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