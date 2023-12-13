В среду, 13 декабря, в Днепровском районе Киева из-за падения обломков ракет была повреждена водопроводная сеть.

Об этом сообщает ГСЧС.

Затопило подвал дома и подземный пешеходный переход. Спасатели откачивают воду.

Фото ГСЧС

Напомним, что по состоянию на 09:00 в результате ночной ракетной атаки в Киеве пострадали 53 человека, из них шесть детей. Из них 20 пострадавших госпитализированы.

Подавляющее большинство – 34 человека – получили резаные раны тела.

Еще у 8 острая реакция на стресс. У остальных: ссадины, ожоги и другие травмы. Информации о погибших нет.

При этом Воздушные силы и ПВО сбили все 10 ракет.

Часть жилых домов в Днепровском районе Киева после ракетного удара осталась без света.

В Офисе президента заявили, что целью ракетной атаки в Киеве был объект критической инфраструктуры.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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