В Киеве после ракетного удара РФ затопило подвал дома и подземный переход
В среду, 13 декабря, в Днепровском районе Киева из-за падения обломков ракет была повреждена водопроводная сеть.
Об этом сообщает ГСЧС.
Затопило подвал дома и подземный пешеходный переход. Спасатели откачивают воду.
Фото ГСЧС
Напомним, что по состоянию на 09:00 в результате ночной ракетной атаки в Киеве пострадали 53 человека, из них шесть детей. Из них 20 пострадавших госпитализированы.
Подавляющее большинство – 34 человека – получили резаные раны тела.
Еще у 8 острая реакция на стресс. У остальных: ссадины, ожоги и другие травмы. Информации о погибших нет.
При этом Воздушные силы и ПВО сбили все 10 ракет.
Часть жилых домов в Днепровском районе Киева после ракетного удара осталась без света.
В Офисе президента заявили, что целью ракетной атаки в Киеве был объект критической инфраструктуры.
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