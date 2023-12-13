Появились фото из Днепровского района Киева, где обломки ракет попали по многоэтажке
Появились фото из Днепровского района Киева, где обломки ракет попали по многоэтажке.
На снимках видна большая воронка во дворе многоэтажки.
Также сообщается о том, что в Днепровском районе 35 частных домов остались без света. Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" работают над восстановлением электроснабжения.
Уточненая информая от начальника КГГА Сергея Попко по пострадавшим в результате ночной атаки на столицу.
"По состоянию на 09:00 в результате ночной ракетной атаки в столице пострадали 53 человека (36 женщин и 17 мужчин, из них шесть детей). Из них 20 пострадавших госпитализированы. Подавляющее большинство – 34 человека – получили резаные раны тела. Еще у 8 острая реакция на стресс. У остальных: ЗЧМТ, ссадины, ожоги и другие травмы", - говорится в сообщении.
Сообщает, что обошлось без погибших.
Напомним, что ночью РФ выпустила 10 ракет по Киеву, пострадала больница и жилой дом. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице, сообщил мэр Кличко.
Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.
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