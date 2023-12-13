Появились фото из Днепровского района Киева, где обломки ракет попали по многоэтажке.

На снимках видна большая воронка во дворе многоэтажки.

Также сообщается о том, что в Днепровском районе 35 частных домов остались без света. Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" работают над восстановлением электроснабжения.

Уточненая информая от начальника КГГА Сергея Попко по пострадавшим в результате ночной атаки на столицу.

"По состоянию на 09:00 в результате ночной ракетной атаки в столице пострадали 53 человека (36 женщин и 17 мужчин, из них шесть детей). Из них 20 пострадавших госпитализированы. Подавляющее большинство – 34 человека – получили резаные раны тела. Еще у 8 острая реакция на стресс. У остальных: ЗЧМТ, ссадины, ожоги и другие травмы", - говорится в сообщении.

Сообщает, что обошлось без погибших.

Напомним, что ночью РФ выпустила 10 ракет по Киеву, пострадала больница и жилой дом. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице, сообщил мэр Кличко.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

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