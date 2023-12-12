Утром, 12 декабря, российские военные обстреляли центр Херсона, ранение получил мужчина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Около 07:00 российские войска с временно оккупированного левобережья обстреляли центральную часть Херсона. В результате этой атаки получил ранения 29-летний мужчина. Он госпитализирован".

Ранее сообщали, что ночью российские войска снова атаковали Украину беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма. Силами ПВО было уничтожено девять из 15 беспилотников. Кроме того, вечером 11 декабря зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. С целью блокирования Купянска россияне пытаются захватить Синьковку. На Лиманском направлении РФ стремится вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

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