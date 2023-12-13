В Киеве ночью россияне целились в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Офис президента Андрей Ермак.

"Известно, что удар мог наноситься модернизированными ракетами 48Н6 из комплекса С400", - написал Ермак.

Эта ракета использовалась россиянами достаточно давно, еще в комплексах С-300. В сентябре россияне заявили, что создали для С-400 новую ракету. В то же время эксперты предполагают, что речь идет о модернизированной 48Н6.

В РФ заявляли, что новые (или обновленные) ракеты способны наносить удары по земле из зенитных комплексов, имея большую боевую часть (180 кг), дальность (свыше 230 км) и точность.

Ранее Воздушные силы заявляли, что сбили все десять запущенных РФ баллистических ракет.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

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