В ночь на 18 декабря россияне выпустили по Украине пять беспилотников "Шахед". Все дроны сбиты силами украинской ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что "Шахеды" запускались из Приморско-Ахтарска РФ. Беспилотники сбиты мобильными огневыми группами ВСУ и Сил обороны в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Напомним, в ночь на 17 декабря ВСУ сбили все 20 запущенных "Шахедов" и ракету Х-59. Из-за падения обломков в Одесском районе погиб сын известного ученого-микробиолога.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.

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