После ночной атаки "Шахедов" 14 декабря в Одессе сообщили о повреждении хозпостроек. Пострадали 11 человек и несколько домов. Также мэр города Геннадий Труханов заявил о прилете по общежитию.

Об этом сообщают местные власти в телеграм-канале и пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После осмотра пострадавших работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы пять человек, из них три ребенка. На месте работают экстренные службы, развернуты пункты обогрева.

Также появились фото и видео последствий ночной атаки "Шахедов" по Одессе.

Напомним, ночью силы ПВО сбили 41 "Шахед", в основном над Одесской областью. Всего было зафиксировано 42 пуска беспилотников.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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