Ночью 14 декабря российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами" и ракетами С-300.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Шесть ракет было выпущено около полуночи из временно оккупированной Херсонщины в направлении Николаевской и Херсонской областей.

"Шахедами" противник начал атаковать со вчерашнего вечера. Пуски осуществлялись волнами по трем направлениям: Балаклава, Чауда – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ. В общей сложности зафиксированы пуски 42 вражеских ударных беспилотников. Основное направление удара – Одесская область.

Удалось сбить 41 из 42 "Шахедов". Подавляющее большинство – в Одесской области.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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