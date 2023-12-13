У России есть тысячи ракет типа 48Н6 - какими в ночь на 13 декабря атаковали Киев. И РФ продолжает их производить.

Об этом сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телемарафона.

"О ракетах, которыми сегодня атаковали Киев, речь идет о дальности более 280 км. То есть дальность этих ракет, скорее всего, выше 300 км. Эти ракеты еще советского производства. Поэтому количество их в России значительно", – рассказал Катков.

"Российская ракета 48Н6, которыми РФ атаковала Киев, была основной до комплекса С-400. Хотя эта ракета производилась еще во времена СССР, Россия продолжает их производить. Точное количество этих ракет назвать трудно. Впрочем, скорее всего, речь идет о диапазоне с тремя нулями. То есть в тысячу единиц - и Россия продолжает их производить. Поэтому считать их просто нет никакого смысла", – сказал эксперт.

Ранее мы писали о последствиях ракетного удара по Киеву.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

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