Появилось видео последствий ночного обстрела Киева.

Их опубликовало Министерство внутренних дел Украины.

Как мы сообщали, обломки сбитой баллистической ракеты россиян упали во двор одного из многоэтажных домов в Днепровском районе столицы. Пострадали 53 мирных жителя. 20 из них были госпитализированы, в том числе двое детей. У остальных пострадаших - ссадины, ожоги и другие травмы. Ещё у как минимум восьми горождан сохраняется острая психическая реакция на стресс.

Стало также известно, что в Киеве после ракетного удара РФ затопило подвал дома и подземный переход. Из-за падения обломков ракет была повреждены трубы водоснабжения.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

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