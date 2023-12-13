В МВД опубликовали видео последствий падения обломков ракеты в спальном районе Киева после ночного обстрела
Появилось видео последствий ночного обстрела Киева.
Их опубликовало Министерство внутренних дел Украины.
Как мы сообщали, обломки сбитой баллистической ракеты россиян упали во двор одного из многоэтажных домов в Днепровском районе столицы. Пострадали 53 мирных жителя. 20 из них были госпитализированы, в том числе двое детей. У остальных пострадаших - ссадины, ожоги и другие травмы. Ещё у как минимум восьми горождан сохраняется острая психическая реакция на стресс.
Стало также известно, что в Киеве после ракетного удара РФ затопило подвал дома и подземный переход. Из-за падения обломков ракет была повреждены трубы водоснабжения.
Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.
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