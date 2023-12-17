Погибший после ночной атаки дронов одессит Дмитрий Иваница - сын известного ученого-микробиолога. На момент смерти ему было 54 года.

Об этом пишет местное издание "Думская".

Отец погибшего - профессор и проректор Одесского национального университета (ОНУ) имени И. Мечникова Владимир Иваница.

Обломки дрона рухнули на дом Иваницы в пригороде Одессы после того, как беспилотник поразила система ПВО. Дмитрий в этот момент спал на диване в одной из комнат.

Иваница-младший тоже был сотрудником университета. Как сообщается на сайте ОНУ, он работал главой редакционно-издательского отдела.

Соседка погибшего рассказала, что над селом развернулся настоящий воздушный бой - ПВО сбивала целую стаю вражеских дронов.

"После начала атаки мы спрятались в подвале нашего дома, было много сильных взрывов и очень страшно, но через 20 минут все закончилось. К сожалению, погиб наш сосед", - рассказала женщина.

Напомним, в ночь на 17 декабря российские военные запустили по Украине 20 "Шахедов" и одну управляемую ракету Х-59. Силы ПВО сбили все цели.

Ранее сообщалось, что в Сумской области из-за обстрела РФ погибла 69-летняя женщина.

Также мы писали, что ночью в Херсонской области в результате падения обломков "Шахедов" были повреждены дом, офисное здание и СТО.