Ночью 14 декабря россияне атаковали летевшими вдоль границы с Румынией беспилотниками припортовую инфраструктуру в Подунавье. От падения обломков повреждены складские помещения двух зернохранилищ. Пострадавших нет.

Об этом сообщают Силы обороны юга в своем телеграм-канале.

Также нанесен удар, предположительно ракетами С-300, по Миролюбовке в Херсонской области, где разрушены частный дом, гараж, хозяйственные постройки. Под завалами дома погибла пожилая женщина. Повреждены учебное заведение и амбулатория.

Под ракетный удар попала и Снигиревка Николаевской области. Обошлось без существенных повреждений и пострадавших.

Напомним, после ночной атаки "Шахедов" 14 декабря в Одессе сообщили о повреждении хозпостроек. Пострадали 11 человек и несколько домов. Также мэр города Геннадий Труханов заявил о прилете по общежитию.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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