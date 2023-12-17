Сегодня в результате артобстрела Краснополья Сумской области в собственном доме погибла 69-летняя женщина.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"По данным следствия, 17 декабря 2023 около 12:50, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, из САУ обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Краснополье Сумской области. Один снаряд оккупантов попал в частный дом, 69-летняя владелица погибла. Также повреждены три частных дома и два транспортных средства" - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в результате очередного российского обстрела в центре Херсона погиб 81-летний мужчина.

Напомним, в ночь на 17 декабря российские военные запустили по Украине 20 "Шахедов" и одну управляемую ракету Х-59. Силы ПВО сбили все цели.

В Одесской области в результате падения обломков погиб мужчина. Обломки упали на частный жилой дом в Одесском районе. Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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