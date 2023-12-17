Украина строит три линии обороны и зимой откажется от наступательных действий. Об этом заявила в эфире телемарафона народный депутат Александра Устинова.

По ее словам, такой сценарий готовится на случай проблем с западной военной помощью.

"Если не будет оружия, мы уже готовимся - строим фортификационные укрепления, три линии. Понимая, что, возможно, зимой нам придется переходить к защитной войне, а не идти в нападение, как было до этого", - сказала нардеп.

Она добавила, что даже если помощь Украине будет выделена, в мире все равно "заканчиваются снаряды".

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой обсуждали вопросы возведения линий обороны и производства оружия.

Также сообщалось, что в Черниговской области устанавливают "зубы дракона" и другие защитные сооружения.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.