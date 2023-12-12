Главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал совместное фото с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским.

Снимок появился в его Фейсбуке.

"Вместе победим. С праздником", — подписал фото Залужный, имея в виду день Сухопутных войск Украины.

Ранее сегодня фото с обоими генералами публиковал министр обороны Рустем Умеров. Минобороны сообщило, что Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на восточном направлении, они обсудили ключевые потребности ВСУ, усиление фортификаций вдоль всей линии фронта, а также мобилизацию.

Позже Умеров заявил, что вопрос об увольнении Залужного не стоит.

"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Фёдоровичем, говорю: "Кто на этот раз тебя увольняет?" - сказал министр.

Фотосессия Умерова с генералами покоробила нардепа Марьяну Безуглую.

"Не надо фоточек, что все ок. Выглядит как попытка министра выдать желаемое за действительное", – написала Безуглая в Фейсбуке и снова призвала уволить Залужного из-за отсутствия плана действий на будущий год.