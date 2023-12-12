"Вопрос не стоит". Министр обороны Умеров опроверг слухи об увольнении главкома ВСУ Залужного
Вопрос об увольнении главкома Залужного или других командующих не стоит.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.
"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Фёдоровичем, говорю: "Кто на этот раз тебя увольняет?", - сказал министр.
Напомним, сегодня появилось фото Умерова с Залужным и командующим Сухопутных войск Сырским.
После публикации этого снимка Безуглая возмутилась совместной фотосъёмкой Умерова с Залужным и Сырским.
"Не надо фоточек, что всё ок. Выглядит как попытка министра выдать желаемое за действительное", - написала нардеп и снова призвала уволить Залужного из-за отсутствия плана боевых действий на 2024 год.
Ранее стало известно, что министр обороны Рустем Умеров встретился с главкомом Залужным и командующим Сухопутными войсками Сырским. Ходили слухи, что именно Сырского на Банковой рассматривают в качестве нового главкома вместо Залужного. Минобороны сообщило, что Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на фронте и текущими потребностями военных.