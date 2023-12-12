Вопрос об увольнении главкома Залужного или других командующих не стоит.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Фёдоровичем, говорю: "Кто на этот раз тебя увольняет?", - сказал министр.

Напомним, сегодня появилось фото Умерова с Залужным и командующим Сухопутных войск Сырским.

После публикации этого снимка Безуглая возмутилась совместной фотосъёмкой Умерова с Залужным и Сырским.

"Не надо фоточек, что всё ок. Выглядит как попытка министра выдать желаемое за действительное", - написала нардеп и снова призвала уволить Залужного из-за отсутствия плана боевых действий на 2024 год.

Ранее стало известно, что министр обороны Рустем Умеров встретился с главкомом Залужным и командующим Сухопутными войсками Сырским. Ходили слухи, что именно Сырского на Банковой рассматривают в качестве нового главкома вместо Залужного. Минобороны сообщило, что Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на фронте и текущими потребностями военных.