В Черниговской области строят две защитные линии.

Об этом сообщает командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев.

Там устанавливают "зубы дракона" и другие защитные сооружения.

Черниговская область граничит как с РФ, так и Беларусью.

"Если будет расти угроза, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации", - говорит Сергей Наев.

Напомним, что ранее мы писали о том, что российские ДРГ по 9-10 раз в месяц пытаются пробраться через границу с Черниговской и Сумской областью.

А также, что в США советуют Украине перейти к обороне.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.