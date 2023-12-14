Утром 14 декабря Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувши сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений.

Всего враг нанес 17 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из РСЗО.

В текущие сутки враг атаковал Украину 10 "Шахедами". Все дроны уничтожены.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага в районе Синьковки и еще 2 атаки восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 2 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак противника возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника вблизи Работино.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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