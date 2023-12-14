47-я бригада ВСУ, которая вела наступление в Запорожской области, понесла большие потери.

Об этом во время подкаста заявил военнослужащий и ведущий Hromadske Сергей Гнездилов.

"В какой-то момент, довольно быстро, она стала одной из обескровленных бригад", - сказал боец.

По его словам, вся пехота ВСУ "обескровлена по факту".

"Те специалисты, который были полтора года назад - их уже нет. Или они абсолютно демотивированы, или они очень сильно устали от войны, или мертвые", - добавил Гнездилов, записывая подкаст со штурмовиком 47-й бригады Алексеем Назаренко.

Тот согласился с высказанным тезисом. И заявил, что одной из причин стала недооценка соперника "по всем моментам, какие только есть".

Он вспоминает, как выглядело "планирование грандиозных масштабов" накануне контрнаступления в мае: "Батальон туда, батальон сюда, встали в оборону, после того заходит 10-й корпус, начинает делать свою работу, и мы за ним".

"Были бравадные вещи. Но когда по факту начался нормальный жестяк, тогда стали все прозревать", - добавил Назаренко и сообщил, что после первых неудач у его батальона сменили командира. Только после этого "с потерями началось продвижение какое-то активное".

Но и после этого потери были высокими из-за мин и обстрелов со стороны россиян.

"Я тогда понял, что это движуха как в Call of Duty: юниты дохнут направо-налево", - добавил штурмовик.

Он называет время контрнаступления "тремя месяцами мясокомбината".

Напомним, в начале июня 47-я бригада ВСУ "Магура" первой атаковала российские позиции в районе Работино, но понесла существенные потери в людях и технике в первые же дни контрнаступления, не добившись прорыва российской линии обороны.

А в сентябре сообщалось, что в 47-й бригаде сменилось командование.