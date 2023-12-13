Армия РФ полностью захватила Марьинку. Об этом заявляет Николай Ворошнов, аэроразведчик 72-й ОМБр ВСУ, которая воюет на данном направлении.

"Марьинка пала. До Курахово – менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшая деревня. После Авдоса (Авдеевки - Ред.) они все силы бросят на прорыв в направлении Курахово-Угледара. Почти уверен, что здесь будет следующий наступательный кулак орков. Скоро нас ждет "крепость Курахово", - пишет Ворошнов.

При этом российские военные паблики пишут, что ВСУ еще находятся в северо-западной части Марьинки (но часть роспабликов также сообщает, что город уже полностью взят).

В то же время генерал ВСУ Александр Тарнавский сегодня заявил, что украинская армия "стойко держат оборону на Марьинском и Авдеевском направлении".

Вчера Тарнавский сообщил, что враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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