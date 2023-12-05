Армия РФ, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории Марьинки - британская разведка
Армия РФ, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории Марьинки, а ВСУ - западные окраины.
Об этом сообщает британская разведка.
За последние недели россияне постепенно продвигались через руины города, который находится на линии фронта с 2014 года.
"Возобновление усилий России против Марьинки является частью осеннего наступления России, приоритетом которого является расширение контроля России над остальными частями Донецкой области – весьма вероятно, что это все еще одна из основных военных целей Кремля", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе россияне установили свой флаг на доме на окраине Марьинки. По данным Deep State, он находится в "серой" зоне.
В сегодняшней утренней сводке Генштаба сообщают, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.
Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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